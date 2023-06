Op zaterdag 24 juni komen we met jou samen voor schone lucht. Tijdens deze toegankelijke demonstratie richten wij ons op de meest vervuilende onderdelen van Tata Steel en tonen wij ons solidair met de grote Tata-actie van Greenpeace. De solidariteitsdemonstratie is op het strand bij de Noordpier van Velsen-Noord.

​Het programma zal bestaan uit sprekers van verschillende organisaties die onze eis steunen: dat de overheid per direct de meest ziekmakende installaties van Tata Steel dient te sluiten. Verder zullen er optredens zijn van verschillende lokale en anderszins betrokken artiesten. Bekijk deze website regelmatig voor de meest actuele programmering.

Er zullen pendelbussen rijden vanaf treinstations Beverwijk en Amsterdam Sloterdijk (onder voorbehoud). De solidariteitsdemonstratie begint om 11:00 uur. Er zal een doventolk aanwezig zijn.

​Doe mee en kies voor schone lucht! Stop de vervuiling door Tata Steel!

​Waarom demonstreren wij?

In Nederland staat een van de grootste en vieste staalfabrieken van Europa: Tata Steel. 150 duizend mensen en kinderen leven direct onder de giftige wolken van Tata Steel.

​

Tata Steel is een risico voor de gezondheid van kinderen en volwassen. Tata stoot grote hoeveelheden ziekmakende stoffende uit, zoals PAK’s en zware metalen. In maart van dit jaar concludeerde het RIVM: “In de IJmond komt een grotere hoeveelheid PAK en metalen op de grond terecht dan in de rest van Nederland. Deze hoeveelheden zijn ongewenst voor de gezondheid van kinderen.” Lood is bijvoorbeeld een neurotoxine die de hersenen van vooral jonge kinderen ernstig en onherstelbaar kan beschadigen. Uit cijfers van het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL) blijkt dat in het gebied rond het Hoogovencomplex veel meer kanker voorkomt dan het landelijk gemiddelde. Zo komt in de omgeving op sommige plekken longkanker tot 50% meer voor. Zie dit factsheet van Urgenda voor meer informatie.

De overheid dient ons en toekomstige generaties te beschermen, maar faalt in het handhaven op grote vervuilers. Zelfs de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel mogen gewoon open blijven.

​Help mee!

Wil je de solidariteitsdemonstratie een handje helpen? Print dan onze prachtige poster uit en plak hem op je raam of deur, en laat je buurt zien dat ook jij staat voor een schone lucht!

– Zie verder op Samen voor schone lucht