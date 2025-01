Hij was eng rechts, aanhanger van Trump, maar zijn hoogtijdagen waren een halve eeuw vroeger. Met Dave, die al ruim dertig jaar eerder gestorven is. Dus we zien er aan voorbij.

Tot mijn verbazing is dit in het geheel geen hit geweest in het VK, het is wel veel gedraaid op Caroline, maar een groot deel van 1966 was het station nogal georiënteerd op soul, wat niet voor hits in de nationale lijst zorgde.



Hold on. I’m coming

Pyts keuze, in feite zo ongeveer hun laatste relevante, laatste voor Stax, 1967:



I thank you

