Sam Harris haalt uit naar Trump en Elon Musk

Hoogst vermakelijk interview met Sam Harris (en nee, die is bepaald niet links). Harris haalt snoeihard uit naar Trump (“the Trump cabinet is affirmative action for kooks and grifters”) en naar zijn voormalige vriend Elon Musk, die volgens Harris weinig anders doet dan ketamine snuiven, krankzinnige complottheorieën verspreiden en obsessief tweeten: “palpably, visibly deranged.”

Wow Sam Harris goes NUCLEAR on Elon Musk here pic.twitter.com/xIp9NdpdTe — Secular Talk🎙 (@KyleKulinski) November 23, 2024



Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256