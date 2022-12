Salah Hammouri nu definitief uitgezet

De Palestijnse advocaat Salah Hammouri is zondagmorgen om zes uur op een vliegtuig naar Parijs gezet nadat minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked daartoe had beslist. Het besluit is heftig bekritiseerd door Frankrijk. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zaken zei in een verklaring dat het de ”illegale beslissing van de Israelische autoriteiten veroordeelt”. Het ministerie voegde eraan toe dat het alle mogelijke stappen had genomen, ”waaronder de hoogste politieke echelons waren inbegrepen” om te zorgen dat de rechten van Hammouri zouden worden gerespecteerd, ”zodat hij in staat zou worden gesteld een normaal leven te leven in Jeruzalem, de stad waar hij is geboren, nog steeds woont en wenst te blijven”.

Hammouri werd in Parijs opgewacht door een kleine menigte. Hij zei dat hij de strijd zal voortzetten vanuit Parijs. ”Ik heb het recht te leven in mijn vaderland. En “:Dit zal ons niet van het pad van verzet afleiden.” De Franse veroordeling volgt kort na een verklaring van Heba Morayef, de directeur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrka, waarin zij zei dat Hammouri de laatste twintig jaar voortdurend was blootgesteld aan vervolging, scheiding van zijn familie, onder toezichtstelling en dreiging met het intrekken van zijn recht op het inwonerschap van Jeruzalem. ”Deze vervolging moet nu stoppen, de Israelische autoriteiten moeten Hammouri vrijlaten, zijn inwonerstatus bevestigen en hem in staat stellen zonder vrees zijn mensenrechtenwerk uit te oefenen.”

Hammouri werd indertijd gedwongen in te stemmen met een ”plea deal” dat hij had deelgenomen aan een plan om de Sefardische opperrabbijn Ovadia Yosef te vermoorden. Hij kreeg daar in 2005 zeven jaar voor. Hij werd echter in 2011 in vrijheid gesteld tijdens de gevangenenruil voor Gilad Shalit. In 2017 werd hij opnieuw gearresteerd en zat hij verschillende periodes uit als ”administrative detainee”. Tussendoor werkte hij als advocaat voor de groep Addameer. In oktober 2021 besloot Ayelet Shaket hem zijn status als Jeruzalemmer af te nemen op grond van een (geheim) rapport van de Shin Bet dat hij niet loyaal zou zijn aan de staat Israel. In maart werd hij opnieuw vastgezet. In oktober hield het hooggerechtshof de beslissing hem uit te zetten nog even aan, om onlangs alsnog akkoord te gaan. Zijn vrouw en twee kinderen wonen in Fankrijk, nadat ze acht jaar geleden door Israel waren uitgezet.

– Uitgelichte afbeelding: By Alain Bachellier, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18964001