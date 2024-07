Sabotageactie Franse spoorwegen opgeëist door radicaallinkse groep

De sabotageacties tegen de Franse spoorwegen aan de vooravond van de Olymoische Spelen zijn opgeëist door een radicaallinkse groep die zichzelf “une delegation inconnue” (“een onbekende delegatie”) noemt. De acties zorgden voor een chaos op het Franse spoor.

In een naar diverse media verstuurde email zegt de groep dat de acties erop gericht waren de Olympische Spelen te verstoren. De Spelen zijn in de ogen van de actievoerders een weerzinwekkende nationalistische vertoning, een opvatting die leidt tot hilarische passages als: “Noemen ze het een feest? Wij zien het als een feest van het nationalisme, een gigantische enscenering van de onderwerping van de bevolking door staten”. Op de Spelen valt natuurlijk echt wel de nodige kritiek te leveren – bijv dat het geld wel beter besteed kan worden of dat je geacht wordt naar een malle sport als schoonzwemmen te kijken – maar dit wereldvreemde geneuzel schiet het doel volledig voorbij.

De mail is verstuurd vanaf het adres sabotagetgvjo@riseup.net, een adres dat blijkbaar vaker gebruikt wordt door radicaallinkse groepen. De politie onderzoekt momenteel of de claim authentiek is. Tot nu toe ging iedereen er min of meer van uit dat de Russen verantwoordelijk waren voor de acties. Het lijkt mij nog steeds sterk dat anarchisten in staat zouden zijn dergelijke professioneel uitgevoerde sabotageacties te organiseren, maar wie weet. De Franse autoriteiten nemen volgens Le Parisien de claim heel serieus. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bro: Le Parisien

Uitgelichte afbeelding: Het olympisch museum in Lausanne – Door Arnaud Gaillard (arnaud () amarys.com) – http://photos.y-project.com/gallery2/v/Vaud/Lausanne/, CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2511