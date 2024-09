Ryan routh, de man die (vermoedelijk) een aanslag wilde plegen op Trump

Ryan Routh, de man die ervan wordt verdacht een aanslag op Trump te hebben willen plegen, probeerde zich in februari 2022 in te laten schrijven bij het Oekraïense internationale legioen. Routh werd afgewezen omdat hij niet over militaire ervaring beschikte en met zijn 56 jaar ook nog eens veel te oud was.

Routh probeerde het later nog eens bij de veiligheidsdienst van het internationale legioen, maar werd ook daar afgewezen omdat men zijn gedrag onvoorspelbaar en ‘warrig’ vond.

Routh probeerde later naar eigen zeggen internationale vrijwilligers te recruteren en illegaal Oekraïne binnen te smokkelen. Tot grote woede van échte recruiters, die er al in juni 2024 .op wezen dat Routh illegaal en onethisch handelde:

Routh stemde in 2016 op Trump, maar kreeg daar later spijt van.

Tijdens de Republikeinse voorverkiezingen probeerde hij de – voor Republikeinse begrippen – nog min of meer rationele Nikki Haley over te halen samen te werken met de knettergekke Vivek Ramaswamy. Geen van beiden was dáár geschift genoeg voor.

Routh was ook een coronawappie. Hij dacht dat China covid had gecreëerd om ‘democratische burgers’ uit te roeien. Hoe een virus onderscheid moet maken tussen democraten en fascisten/stalinisten zal wel altijd een raadsel blijven.

Routh had ook een flink strafblad, o.a. wegens het dragen van een verborgen vuurwapen. Hij raakte om de haverklap zijn rijbewijs kwijt, maar kreeg dat om onduidelijke redenen steeds weer terug.

Vanaf 2019 doneerde hij met enige regelmaat aan de Democraten. Grootste begunstigde was Tulsi Gabbard, een voormalige aanhanger van Bernie Sanders die inmiddels is overgelopen naar het kamp van Donald Trump (want de Democraten zijn woke).

Routh zag Trump als een gevaar voor de democratie, wat op zich natuurlijk wel klopt. Trump’s negatieve houding t.o.v. Oekraïne zal voor dit politieke warhoofd uiteindelijk wel de doorslag hebben gegeven.

