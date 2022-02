Rutte! Vraag Zelensky: wil je onze tanks en F35s lenen?

Hallo Rutte! Halfhartige schijt! Bel Zelensky NU METEEN en vraag hem nou gewoon, NU HET NOG NÉT KAN:

Wat – Heb – Je – Nodig?

Tanks? Vliegtuigen? We hebben 16 F35s – zo goed als onzichtbaar (behalve voor de onwonenden van Leeuwarden dan…). Onderzeeërs? Fregatten? Die zijn zo in de Oostzee, kunnen wel 60 km per uur, dus met 24 uur zijn ze er…

Of Luchtafweer? Of 10.000 man landmacht? Dan houden we er nog zelf 6.000 over. (Voor wat precies weet ik ook even niet, dus…). Kijk anders hier even voor een lijstje met mensen/spullen.

Lichte tanks – daar hebben we er 150 van, de CS90 – en die hebben we op het moment even niet direct ‘nodig’. O ja – onze ‘Fennek stinger’ luchtafweer? Leuke dingetjes, nu even niet nodig. Of onze enorme kanonnen op rupsbanden, de PZH2000? Ook even niet nodig en voor jullie misschien wel wat? Het zijn er maar 18, maar toch – dat gééft een dreun!

Of wat grote DAFs… we hebben er toch 3.000… En neem onze 20 Patriot-sets met ongeveer 180 raketten ook maar mee – toch al een tijdje niet gebruikt.

Bij Afghanistan en Irak deden we ook graag mee, snap je! En daar hadden die landen zelfs helemááál niet om gevraagd… dus, Zelensky, nu jij dat WEL doet…

En natuurlijk! Dan gaan er een paar uniformen ‘sneuvelen’. Nederlandse, ja. Dat heet oorlog. Dat is intussen in Oekraïne geloof ik al 14.000 keer gebeurd, sinds 2014 – dus die paar meer maakt dan weinig uit.

Ik hoor het wel, Z!

Je toegewijde Mark.