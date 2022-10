Russische terreurbombardementen op Oekraïense burgerdoelen

Vanuit Rusland en Belarus zijn vanochtend tientallen raketten afgeschoten op Oekraïense steden. De aanvallen lijken erop gericht te zijn zoveel mogelijk burgers te vermoorden. In Kyiv zijn bij de aanvallen tenminste 5 mensen om het leven gekomen.

Business Center in Kyiv is ook beschoten. Zijkant ligt er helemaal af, schade is fors. Dit is allemaal vergelding vanwege de Krim-brug aanval. pic.twitter.com/G21S4sKZBu — Robert van der Noordaa (@g900ap) October 10, 2022



Ook de energiecentrale in Liviv is beschoten:

Lviv thermal power plant after a missile attack pic.twitter.com/PT6mZlkT6G — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 10, 2022



Beelden uit Kyiv:

Several missile strikes in the center of Kyiv. Burning cars with people who were commuting to work. The strike was deliberately carried out during rush hour on a busy street to inflict maximum losses and intimidate. A pure act of terrorism. pic.twitter.com/KaOwUSMZio — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 10, 2022



Beelden van een speeltuin in het Shevchenko park in Kyiv:

One of the impact from this morning shelling fell right into a Schevchenkov park of Kyiv #afp #ukraine pic.twitter.com/f4CuCq3AX1 — Arman Soldin (@ArmanSoldin) October 10, 2022



Uitgelichte afbeelding: By Ukrinform TV / Ukrainian Armed Forces – File:Буча. Бій на Вокзальній та розстріли.webm (brightness-corrected and sharpened frame), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117816613