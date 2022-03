Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, deel I

Nieuwe beelden van Poetin’s humanitaire campagne in Oekraïne. Een ouder Oekraïens echtpaar ontmoet op een landweg een pantservoertuig van het Russische bevrijdingsleger:



Ongetwijfeld zal dit heldhaftige optreden van de Russische denazificeringseenheden op applaus kunnen rekenen van Stan van Houcke, Thierry Baudet, Caitlin Johnstone, Rania Khalek en al die andere aanhangers van de Grote Fascistische Leider uit Moskou. Hier nog maar eens. Opdat we met zijn allen weer weten wie de agressor is in Oekraïne:

#russiansoldiers shot an old #Ukrainian couple who were driving home.

—@mfa_russia @mod_russia @KremlinRussia soon you’ll be rubbing shoulders with Adolf Hitler in hell. Take a bullet to your deranged heads, degenerates.

—#Ukraine #UkraineRussiaWar #UkraineInvasion pic.twitter.com/mZwxoaZD6C

— Emma Demirdjian (@chaotisch_gut) March 1, 2022