Russische oorlogshitser opgeblazen in Petersburg

De Russische oorlogshitser Vladlen Tatarsky (echte naam: Maxim Fomin) is gisteren in St. Petersburg bij een bomaanslag om het leven gekomen. Dat heeft het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken vanochtend bekend gemaakt.

Tatarsky was één van de meest invloedrijke militaire bloggers in Rusland en een uitgesproken voorstander van de invasie van Oekraïne. Hij had ruim 560.000 volgers op Telegram.

De bom zat in een beeldje dat Tatarsky even daarvoor had gekregen, blijkbaar als geschenk of als eerbetuiging. Een paar minuten later ontplofte de bom. Zeker 30 mensen raakten gewond bij de explosie. Te oordelen naar de beelden op Twitter is het een wonder dat er niet nog meer mensen om het leven zijn gekomen.Tatarsky zal vermoedelijk wel in een dichte kist begraven moeten worden. Good riddance, btw.

Wie er verantwoordelijk is voor de aanslag is nog niet duidelijk, de berichten op sociale media spreken elkaar tegen. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken schoof – uiteraard – onmiddellijk Oekraïne de verantwoordelijkheid in de schoenen.

Het café waar de aanslag plaatsvond is eigendom van Yevgeny Prigozhin, het opperhoofd van de beruchte Wagner Groep. Prigozhin had het naar eigen zeggen beschikbaar gesteld aan de ultranationalistische beweging “Kiber Front Z”, voor een bijeenkomst met Tatarsky die iets zou vertellen over zijn ervaringen aan het front. De blogger vocht tot 2019 mee aan de kant van de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne.

Op beelden is te zien dat Tatarsky het beeldje in ontvangst neemt van een vrouw uit het publiek. Volgens Russische media betreft het Daria Tattrova, die eerder gearresteerd zou zijn wegens het organiseren van anti-oorlogsacties. Volgens weer andere berichten zou niet Daria, maar haar zuster gearresteerd zijn.

Prigozhin zegt – wellicht verrassend – dat hij niet gelooft dat de Oekraïense veiligheidsdienst verantwoordelijk is voor de aanslag. Volgens hem is het een actie van een groep radicalen die buiten alle officiële kanalen om opereert. Dezelfde groep is volgens Prigozhin ook verantwoordelijk voor de aanslag op Daria Doegina in augustus vorig jaar.

Volgens een woordvoerder van de Oekraïense regering is de aanslag op Tatarsky het gevolg van interne conflicten binnen de Russische pro-oorlogsbeweging. Dat zou goed kunnen, want binnen die scene vecht men elkaar ook regelmatig de tent uit. Militaire bloggers als Tatarsky nemen een heel aparte positie in. Ze mogen kritisch zijn – ook op de regering, de generaals en het ministerie van Defensie – maar worden geacht met hun virtuele poten van Poetin en zijn naaste omgeving af te blijven. Misschien is Tatarsky net even iets té vaak op de verkeerde tenen gaan staan.

