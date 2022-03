Russische generaal gedood in Oekraïne

De Russische generaal oorlogsmisdadiger Vitaliy Gerasimov (niet te verwarren met Valery Gerasimov) is volgens het Oekraïense Ministerie van Defensie gisteren in Kharkiv Oblast om het leven gekomen. Het bericht is inmiddels bevestigd door Bellingcat.

Gerasimov nam deel aan de Russische invasie van de Tsjetsjenië. Het aantal burgerdoden zal wel nooit bekend worden, maar schattingen gaan uit van tenminste 50.000 slachtoffers. De Tsjetsjeense hoofdstad Grozny moest na de ‘bevrijding’ van de grond af opnieuw opgebouwd worden:

Gerasimov was – uiteraard – ook actief in Syrië, waar hij hand- en spandiensten verleende aan de moorddadige dictator Assad, die meer slachtoffers maakte dan ISIS. Hieronder de Russische luchtmacht in actie in Aleppo:

