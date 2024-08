Russische aanslag op Oekraïens revolutionair verleden

Een Russisch bombardement heeft het lokale museum van Huliaipole in Oekraïne verwoest. Het museum is ingericht in 1989, nog in de Sovjettijd dus. De collectie betrof in belangrijke mate de strijd van Oekraïense boeren tegen de “witte” contrarevolutionairen en de “rode” Russische agressors tegen Oekraïne (ook toen). Geleid – paradoxaal – door de anarchist Nestor Machno. Machno was afkomstig uit Huliaipole, zijn woonhuis is ook gebombardeerd maar is nauwelijks beschadigd.

Lees over die strijd op twee fronten La révolution inconnue van Voline, dat hier compleet in Engelse vertaling te vinden is.

En hieronder een Frans punklied over de strijd van de Machno-beweging, “Machnovtsjina”.

Makhnovtchina, Makhnovtchina

Tes drapeaux sont noirs dans le vent

ils sont noirs de notre peine

ils sont rouges de notre sang

Par les monts et par les plaines

dans la neige et dans le vent

à travers toute l’Ukraine

se levaient nos partisans.

Au Printemps les traités de Lénine

Ont livré l’Ukraine aux Allemands

A l’automne la Makhnovtchina

Les avait jeté au vent

L’armée blanche de Denikine

est entrée en Ukraine en chantant

mais bientôt la Makhnovtchina

l’a dispersée dans le vent.

Makhnovtchina, Makhnovtchina

Armée noire de nos partisans

Qui combattait en Ukraine

contre les rouges et les blancs

Makhnovtchina, Makhnovtchina

Armée noire de nos partisans

qui voulait chasser d’Ukraine

à jamais tous les tyrans.

Makhnovtchina…



Bérusier Noir

Het gewelddadig uitwissen van sporen van de Oekraïense geschiedenis past bij de genocidale plannen van het Russische regime. Ook hierover weer de Grote Stilte van Intellectuelen al dan niet in de maak in de Eerste Wereld…