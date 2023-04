Russen onthoofden Oekraïense krijgsgevangene

Op een besloten pro-Russisch Telegram-kanaal circuleert een video van Russische soldaten die een Oekraïense krijgsgevangene onthoofden. We plaatsen de video niet, want sommige dingen wil je niet zien. Als je dat écht wilt kun je hem met behulp van Google of Duck Duck Go vrij eenvoudig opsporen.

Op de video is een man in een uniform te zien die tegen de grond gedrukt wordt. Hij draagt een gele armband, een herkenningsteken van Oekraïense militairen. Het slachtoffer smeekt om genade en schreeuwt dat het pijn doet terwijl een andere geüniformeerde man met een mes zijn hoofd afsnijdt.

Iemand die niet in beeld komt verwijt de dader dat hij zo onhandig te werk gaat: “Breek zijn ruggengraat. Heb je niet eerder hoofden afgehakt? Maak de klus af!”.

Aan het einde van de video instrueert de stem de dader het afgesneden hoofd aan de camera te tonen en in een tas te stoppen om naar ‘de commandant’ te sturen.

De barbaarsheid van het hele gebeuren doet denken aan ISIS, blijkbaar een belangrijke bron van inspiratie voor het Russische leger.

Het is niet duidelijk wanneer de video opgenomen is, maar gezien de weelderige plantengroei op de achtergrond dateert de film vermoedelijk uit de zomer of de vroege herfst van 2022.

Je mag hopen dat de naïeve peaceniks en Poetinlikkers tot inkeer komen na het zien van deze video (hén raad ik het bekijken van de video wél aan), maar dat zal wel niet. Vermoedelijk vindt men in die kringen wel een reden de NAVO de schuld te geven.

Zelensky heeft inmiddels officieel gereageerd. Niets aan toe te voegen:

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don’t expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023