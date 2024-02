Russen die bloemen legden voor Navalny worden opgepakt en gedwongen dienst te nemen in het leger

Mensen die bloemen kwamen leggen voor Navalny worden nu opgepakt en krijgen een oproep zich te melden voor het leger. Dat meldt de Russische mensenrechtenorganisatie OVD-info. Vermoedelijk worden ze naar het front in Oekraïne gestuurd. Veel keuze hebben de arrestanten niet: “nu tekenen, of we breken je vingers”.

Inmiddels zijn honderden – mogelijk zelfs duizenden – mensen gearresteerd. Een deel van die mensen belandt nu dus in Poetin’s gehaktmolen in het oosten van Oekraïne.

