Rusland achter sabotage-acties van nep-klimaatactivisten

Rusland heeft geprobeerd de Duitse Groenen en radicale klimaatactivisten een aantal sabotage-acties in de schoenen te schuiven. Dat blijkt uit een onderzoek van het Duitse blad SPIEGEL.

In Schönefeld (deelstaat Brandenburg) werden in de nacht van 10 op 11 december 2024 43 auto’s lamgelegd door bouwschuim in de uitlaten te spuiten. Op de voor- en achterruit van de voertuigen lieten de ‘actievoerders’ stickers achter met de tekst ‘Wees groener!’, met daarnaast een foto van een grijnzende minister van Economische Zaken Robert Habeck. Habeck is het gezicht en de lijsttrekker van de Groenen.

De actie werkte: Bild opende met de kop: “Klima-Radikale attackieren Autos mit Bauschaum!!” en op sociale media ging het vakkundig opgejutte Volk meteen los op Habeck en de Groenen.

Tijd voor excuses, want uit het onderzoek van SPIEGEL blijkt dat de opdrachtgevers van de acties uit Rusland komen. Duitse klimaatactivisten hadden er niets mee te maken. Het voetvolk werd via een chat geronseld. Volgens SPIEGEL moesten ze auto’s – bij voorkeur van Duitse makelij – in heel Duitsland met montageschuim lamleggen en op de plaats delict stickers van de Groenen achterlaten. In ruil daarvoor zouden ze enkele duizenden euro’s hebben ontvangen. Niet slecht voor een nachtje werk.

De acties bleven overigens niet beperkt tot Schönefeld, in heel Duitsland werden honderden auto’s onklaar gemaakt.

Volgens veiligheidskringen was er sprake van een doelgerichte campagne met de bedoeling haat te zaaien tegen de Groenen. Blijkbaar heeft Poetin een hekel aan de Groenen, wat op zich al voldoende reden zou moeten zijn op die partij te stemmen.

