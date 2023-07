Ruim 1.100 Israelische piloten weigeren reserve-dienst als zogenaamde juridische renovatie wordt doorgezet

Meer dan 1.000 man reservisten van de Israelische luchtmacht hebben vrijdag in een brief aan leden van de Knesset, de chef staf van het leger generaal Herzl Halevi en de commandant van de luchtmacht Tomer Bar laten weten dat zij hun taak als reservisten opschorten als de regering-Netanyahu doorgaat met haar plannen om de werking van het juridische systeem te ‘renoveren’.

”De wetten (betreffende de juridische aanpassingen, AP) stelt de regering in staat op een extreem irrationele manier op te treden, zal de veiligheid van de Staat Israel schaden, het vertrouwen wegnemen en schendt onze toestemming om onze levens te blijven riskeren. Het laat ons helaas geen andere keuze dan ons te onthouden van het uitvoeren van onze reserve-dienstplicht,” aldus de brief. De brief is ondertekend door 1.142 reserve-officieren, De organisatoren hebben de ondertekenaars zorgvuldig benaderd en zijn nagegaan of hun functies inderdaad correct zijn aangemeld. Onder de ondertekenaars zijn 235 gevechtspiloten, 98 transportvliegtuig-piloten, 89 helikopterpiloten, 91 piloten van de luchtvaartschool en 165 commando’s van het luchtvaart elitekorps. Als hun dreigement inderdaad wordt uitgevoerd is de luchtnacht niet langer operationeel paraat om zich teweer te stellen in een oorlog.

In de brief wordt een beroep gedaan op de regerende coalitie om het vertrouwen in het juridische apparaat te herstellen en ”brede akkoorden te sluiten. Wijzigingen die het democratische of het Joodse aspect van de Israelische staat betreffen moeten worden uitgevoerd via dialogen en met een brede consensus”. De officieren hebben de verwachting dat hun actie ertoe zal leiden dat de toplagen van defensie met de vuist op tafel zullen slaan en de politici zullen doordringen van de mogelijke consequenties van hun acties. Woensdag maakten 50 officieren van de eenheid 8200, een elite cyber-spionage eenheid, ook al bekend dat ze hun reservedienst opschorten. Ook anderen dreigden daarmee maar hebben het daarbij gelaten.

De bekendmaking volgde nadat het parlement de voorbereiding had afgerond voor een beslissende stemming, aanstaande maandag, over de ”onredelijkheidsclausule”, dat wil zeggen wetten die het het hooggerechtshof onmogelijk maken nog langer voorgestelde wetten af te keuren omdat ze niet redelijk zouden zijn, Het betekent dat Israel, dat geen Senaat kent en geen grondwet heeft, na maandag volledig is overgeleverd aan wat de regerende coalitie in het parlement beslist.

Tegen de veranderingen wordt nu al weken, maanden eigenlijk, vrij vruchteloos gedemonstreerd. Het wordt afwachten of de actie van de luchtmachtofficieren wel wat zal uithalen. Netanyahu had donderdagavond nog een een tv-toespraak stelling genomen tegen de mogelijkheid dat militairen dienst zouden gaan weigeren. ”In een democratie.” aldus de premier, ”zijn de militairen ondergeschikt aan de regering en zetten zij de regering niet onder druk.” Ook zei hij dat de wijzigingen de democratie niet zouden schaden maar haar juist sterker maken, ”Wat haar verzwakt is als militairen weigeren dienst te doen, Als militairen proberen de regering te vertellen wat haar politiek moet zijn is dat onacceptabel. En als ze erin slagen hun dreigementen waar te maken is dat het einde van de democratie.”

