Rudy Giuliani verliest rechtszaak

Rudy Giuliani heeft de rechtszaak die twee verkiezingsmedewerkers uit Georgia tegen hem hadden aangespannen verloren.

Giuliani beweerde na de door Trump verloren verkiezingen in 2020 dat functionarissen in Georgia met de stemmen geknoeid hadden. Daarbij noemde hij Ruby Freeman en Shaye Moss bij naam. De twee functionarissen sleepten Giuliani daarop voor de rechter wegens smaad.

De uitspraak kan ertoe leiden dat Giuliani miljoenen aan schadevergoeding moet betalen. En dan te bedenken dat dit niet de enige zaak is die tegen de voormalige burgemeester van New York is aangespannen. De rechtszaak over de exacte hoogte van de schadevergoeding vindt eind ’23 of begin ’24 plaats.

Giuliani zit financieel aan de grond – hij kan zijn eigen advocaten niet betalen – en grijpt volgens het geruchtencircuit naar de fles als antwoord op zijn problemen. It couldn’t have happened to a nicer guy.

Gouwe ouwe:

Bron: CNN

