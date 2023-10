Rudolph Isley ruste in vrede

Rev. Ronald Isley, op veel van de Isleynummers de eerste stem. Zijn overlijden is aanleiding voor een rondje favoriete Isley Brothersnummers.

Pyt:



Ohio / Machine Gun

@dadaland:



Harvest for the world

[Ontleend aan de twitter-tijdlijn van onze makker Rob bloemkolk:]Fight the power

Arnold:



Behind a painted smile

Algemeen, juist dezer dagen – what’s so funny about peace, love and understanding?:



Caravan of love

– Uitgelichte afbeelding: By T-Neck Records – Billboard, page 1, 7 June 1969, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27166798