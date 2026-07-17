Rubio opent aanval op linkse organisaties

Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft visabeperkingen aangekondigd voor linkse organisaties die ’terroristische daden hebben gesteund of daartoe hebben aangezet’.

In een verklaring op de site van het Amerikaanse ministerie van BuZA zegt Rubio:

“Vandaag kondigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ter ondersteuning van het Presidentieel Memorandum inzake Nationale Veiligheid nr. 7 en de voortdurende inspanningen van de Amerikaanse regering om netwerken die politiek geweld aanwakkeren te ontwrichten voordat deze escaleren tot criminele handelingen, een nieuw visumbeperkingsbeleid aan dat gericht is op leden van extreemlinkse terroristische en andere aanverwante groeperingen die terroristische daden hebben gesteund of daartoe hebben aangezet; gewelddadige criminele activiteiten hebben gesteund; hebben deelgenomen aan economische sabotage; gewelddadige of criminele acties van extreemlinkse terroristische en aanverwante groeperingen hebben gefinancierd, daarvoor rekruten hebben geworven of logistieke steun hebben verleend; en/of de samenwerking tussen extreemlinkse terroristische en aanverwante netwerken hebben bevorderd met het oog op gewelddadige acties”.

De verklaring kwam daags nadat Rubio tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van tientallen landen waarschuwde voor de opkomst van wat hij betitelde als ‘extreemlinks terrorisme’:

“Dit is een bijzonder en uniek kwaad. Het is altijd ingegeven geweest door haat. Bovenal haat tegen de beschaving zelf,” zei Rubio. “Het is een opstand van het slechtste tegen het beste. Een opstand van de zwakken en de lafaards tegen de sterken en de goeden. Het wordt gepleegd door degenen die niets op kunnen bouwen, die niets kunnen creëren, die geen grote dingen kunnen bereiken, en die wraak nemen op de wereld voor hun eigen ontoereikendheid door te trachten degenen te vernietigen die dat wel kunnen.“

De volledige speech van Rubio:

Uitgelichte afbeelding: Door U.S. Department of State – https://www.flickr.com/photos/statephotos/54295399868/, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158753770