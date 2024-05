Ronald Plasterk trekt zich terug als premierskandidaat

Ronalds Plasterk heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor het premierschap. Volgens Plasterk zijn de berichten over hem onjuist, maar staan ze een benoeming tot premier in de weg.

Zie bericht. Hier laat ik het voor de toelichting nu ook bij.

https://t.co/JupA2HqPwh — Ronald Plasterk (@RPlasterk) May 20, 2024



Plasterk ligt onder vuur omdat hij bij een patentaanvraag op een kankertherapie gesjoemeld zou hebben. Bovendien moet Pieter Omtzigt niks van hem hebben wegens een eerder akkefietje.

Plasterk werd informeel voorgedragen door Wilders omdat de PVV in eigen gelederen geen goede kandidaten heeft. Mogelijk wordt nu BBB’er Mona Keijzer voorgedragen als premier, in welk geval we van de regen in de drup zijn geraakt.

Zowel Van der Plas als Wilders hebben op Twitter hun spijt betuigd over het afhaken van Plasterk. Omtzigt zwijgt tot nu toe in alle talen.

Uitgelichte afbeelding: Door Rijksoverheid.nl – Rijksoverheid.nl, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43512076