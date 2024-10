Rivieren wereldwijd op laagste stand in 30 jaar

Vorig jaar stonden rivieren wereldwijd op hun laagste punt in meer dan drie decennia. Het is maar een van de vele tekenen van de klimaatverandering, zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

Rivieren kregen vorig jaar te kampen met de droogste omstandigheden in 33 jaar, blijkt uit het rapport.

Net zoals in 2021 en 2022 werden abnormale waarden opgetekend voor meer dan de helft van de riviersystemen in de wereld, en in de meeste gevallen ging het om een deficit.

Vooral in de Amerika’s is het probleem acuut, met onder meer recorddroogtes in het Mississippi- en de Amazone-bekken. Het zuiden van de VS, Centraal-Amerika, Argentinië, Uruguay, Peru en Brazilië kreunden vorig jaar onder enorme droogtes. In Azië noteerden de rivierbekkens van de Ganges, Brahmaputra en de Mekong lager dan normaal.

– Uitgelichte afbeelding: By Felix Andrews (Floybix) – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1088625