Rivierdelta’s wereldwijd kampen niet alleen met klimaatverandering

Rivierdelta’s wereldwijd staan onder druk, en lang niet alleen door de klimaatverandering, blijkt uit een studie van 49 grote riviermondingen over de hele wereld. In veel gevallen vormen bevolkingsgroei en slecht milieubeheer een nog grotere bedreiging.

Wereldwijd wonen niet alleen meer dan een half miljard mensen in en rond rivierdelta’s: ze zijn ook essentieel voor de visserij, de landbouw, steden en vruchtbare ecosystemen. Veel van de gebieden kampen met de klimaatverandering, maar Nederlandse en Zweedse onderzoekers hebben vastgesteld dat dat lang niet het enige probleem is.

Het onderzoek in Global Environmental Change identificeert mogelijke risico’s voor delta’s over tachtig jaar in de toekomst. Daaruit blijkt dat in alle toekomstscenario’s de delta’s, waaronder de Nijl, Mekong en Mississippi, met nog grotere lokale risico’s kampen dan het klimaat. Daarbij zijn onder meer bodemdaling, groeiende bevolkingsdichtheid, slecht bestuur en landgebruik.

– Lees verder bij de bron, IPS