RIP Roberta Flack

Soulzangeres Roberta Flack is dit weekend op 88-jarige leeftijd overleden. Volgens haar familie is ze vredig overleden, in het gezelschap van haar familie.

Flack werd in 1937 geboren in Black Mountain, North Carolina. Haar moeder was een kerkorganiste, met – naast gospel – een grote liefde voor Bach en andere klassieke componisten, een liefde die ze doorgaf aan haar dochter.

Flack was een muzikaal wonderkind die al op haar vijftiende werd toegelaten tot Howard University om muziek te studeren. Ze studeerde binnen de kortste keren met vlag en wimpel af en ging optreden in lokale nachtclubs. Flack wilde eigenlijk operazangeres worden, maar in 1968 bood Atlantic Records haar op voorspraak van jazzpianist Les McCann een lucratief contract aan.

Haar eerste grote hit scoorde Flack in 1972 met The First Time Ever I Saw Your Face, een song van de Schotse folkzanger Ewan McColl.

The First Time Ever I Saw Your Face bereikte de eerste plaats op de Amerikaanse hitparade en won een Grammy Award voor beste song, een wapenfeit dat Flack in ’74 herhaalde met het al even klassieke Killing Me Softly With His Song.

Flack bleef ook daarna hits scoren, o.a. met Donny Hathaway.

De laatste jaren holde haar gezondheid achteruit. In 2015 had Flack een beroerte waarvan ze nooit helemaal herstelde. Roberta bleef ook na de beroerte optreden, maar in 2018 stortte ze tijdens een concert ineen en moest ze in het ziekenhuis opgenomen worden. Met de hits was het toen al lang afgelopen. Haar laatste grote hit scoorde ze in 1991 met Set The Night To Music, een duet met Maxi Priest.

Op verzoek van Arnold: Reverend Lee, live, met een heel amusante inleiding.

Uitgelichte afbeelding: Door Roland Godefroy – zelf gefotografeerd, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1854820