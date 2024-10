RIP Kris Kristofferson

Countryzanger en acteur Kris Kristofferson is afgelopen zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is niet bekend gemaakt.

Kris Kristofferson wordt vooral geassocieerd met de ‘outlaw country’ beweging. Outlaw country was een reactie op de destijds (jaren ’60) nogal gladde Nashville-producties. De muziek was ruiger en de teksten waren introspectiever en aanmerkelijk minder sentimenteel dan men in Nashville gewend was.

De op 22 juni 1936 in Texas geboren Kristofferson ambieerde een carrière als romanschrijver. Hij behaalde een mastertitel in Engelse literatuur in Oxford, waar hij ook zijn eerste – overigens nooit uitgebrachte – songs opnam. Tijdens een vakantie in Californië koos Kristofferson onverwacht voor een carrière als beroepsmilitair. Hij werd helicopterpiloot en bereikte de rang van kapitein.

In 1965 belandde Kristofferson in Nashville, waar hij besloot songschrijver te worden. De eerste jaren waren financieel zwaar, het gezin leefde van de hand in de tand en zijn muzikale ambities kostten Kristofferson zijn huwelijk.

Kristofferson’s doorzettingsvermogen werd uiteindelijk beloond: eind jaren ’60 was hij een veel gevraagde songschrijver in Nashville. Zijn carrière als muzikant kwam wat moeizamer van de grond. Kristofferson’s eerste beide albums waren – voorzichtig uitgedrukt – geen grote verkoopsuccessen, maar zijn carrière als muzikant nam een spectaculaire wending toen Janis Joplin in 1971 postuum een nummer-1 hit scoorde met Me and Bobby McGhee. De platenmaatschappij bracht Kris’ eerste album opnieuw uit onder de titel – – je zag hem aankomen – Me and Bobby McGhee en ziedaar: plotseling werd het voorheen vrijwel volledig genegeerde album alsnog een hit.

Kristofferson’s latere albums zijn wat onevenwichtig en verkochten ook niet allemaal even goed. Als tekstdichter was hij echter onovertroffen en vrijwel elk album bevat wel enkele juweeltjes.

Kristofferson’s bekendste song (met dank aan Janis Joplin) over twee zwervers, geïnspireerd door Fellini’s La Strada. Bevat enkele van de mooiste regels die ooit op papier zijn gezet: Freedom’s just another word for nothin’ left to lose/And nothin’ ain’t worth nothin’ but it’s free. Me and Bobby McGhee is in wezen een verdrietig liefdeslied, en de up tempo versies van de song doen de daarbij passende emoties geen recht. Kristofferson zélf wist wél de juiste toon te treffen: But I’d trade all of my tomorrows for one single yesterday/Holdin’ Bobby’s body next to mine.

Sunday morning coming down. Kristofferson worstelde jaren met een alcoholverslaving en wist waar hij het over had: Well, I woke up Sunday morning/With no way to hold my head that didn’t hurt/And the beer I had for breakfast wasn’t bad/So I had one more for dessert.

Arnold’s favoriet, Help Me Make It Through The Night. Met collega outlaws Johnny Cash, Waylon Jennings en Willie Nelson: Yesterday is dead and gone/And tomorrow’s out of sight

And it’s sad to be alone/Help me make it through the night.

Jet_030 kiest speciaal deze versie van Kris Kristofferson met Rita Coolidge, “die elkaar met de ogen uitkleden”. Nu ja, ze waren bijna getrouwd.

For the Good Times, Rob’s favoriet: Let’s just be glad we had this time to spend together/There’s no need to watch the bridges that were burning.

Als toetje Sister Sinead. Tijdens een aflevering van Saturday Night Live, twee weken voor dit tribuut aan Bob Dylan, zong Sinead O’Connor een a capella versie van Bob Marley’s War, bedoeld als protest tegen seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk en het jarenlange negeren van dat misbruik door de Kerk. O’Connor veranderde ‘racisme’ in ‘kindermisbruik’ en verscheurde na afloop een portret van de paus.

De backlash was enorm en Sinead werd toen ze het podium betrad uitgejouwd door het publiek. Een woedende Kristofferson schoot O’Connor te hulp: A stage manager came up to me because I was one of the MCs and said, ‘Get her off the stage.’ I was so pissed off… I wasn’t about to tell her to get off the stage so I walked out and said to her, ‘Don’t let the bastards get you down”, and she replied, ‘I’m not down.’ She’s such a good example of good intentions that just get you into trouble. She’s talking about human rights, and she’s not a bad guy; the bad guys are the guys who are against human rights.”

Uitgelichte afbeelding: Door Ron Baker (Kingsnake) – Cropped from the original, SXSW 2006 – Kris Kristofferson – Austin Music Awards, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2786710