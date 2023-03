RIP David Lindley

De Amerikaanse multi-instrumentalist David Lindley is gisteren op 78-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is niet bekend gemaakt, maar eerder dit jaar werd door vrienden een fundraiser in het leven geroepen om Lindley’s medische kosten te dekken.

Lindley was een klassieke ‘musician’s musician’. Zijn grootste faam verwierf hij in de jaren ’70 en ’80 als hoog gewaardeerde sessiemuzikant bij o.a. Jackson Browne, Linda Rondstadt, Warren Zevon, Bob Dylan en Ry Cooder.

Lindley maakte zijn debuut als sessiemuzikant in 1966 op Songs of Leonard Cohen, het eerste album van de Canadese bard. In de jaren ’70 werkte hij mee aan een aantal succesvolle albums van Jackson Browne, met wie hij de rest van zijn leven goed bevriend zou blijven.

Naast de gitaar beheerste Lindley ook de banjo, de viool, de pedal-steel, de basgitaar en een aantal exotische instrumenten, zoals de oud en de bouzouki.

Een sterrenstatus interesseerde Lindley helemaal niks. Net als zijn vriend Ry Cooder was hij uitsluitend geïnteresseerd in muziek, al het andere was secundair.

In de late jaren ’80 verloor hij geleidelijk zijn belangstelling voor rockmuziek. Lindley bleef een veelgevraagd sessiemuzikant die zijn eigen prijs kon bepalen, maar gaf buiten het goed betaalde sessiewerk de voorkeur aan samenwerking met roots musici als Hani Naser en drummer Wally Ingram.

Lindley’s werk is van een constant hoge kwaliteit. In tegenstelling tot veel gitaristen uit de jaren ’70 probeerde hij nooit de guitar hero uit te hangen en zoveel mogelijk noten in de kortst mogelijke tijd te spelen. Zelf vergeleek hij songs met beeldhouwwerken: “It’s a matter of taking things away until you get it right, and also of building it up. … Anything else is frosting on the cake.”

Mijn keuze: de Blind Boys of Alabama, met Lindley op gitaar.

Arnold’s keuze: een vroege opname van Kaleidoscope, Lindley’s psychedelische bluesband uit de jaren ’60.

Uitgelichte afbeelding: By Rob Bruce – originally posted to Flickr as David Lindley, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5692292