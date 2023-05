Rijswijk: kransen in water gegooid na dodenherdenking

In Rijswijk zijn de kransen die geplaatst zijn tijdens Dodenherdenking enkele uren na afloop van de plechtigheid in het water gegooid.

De bloemstukken liggen vrijdagochtend in de vijver van park Hofrust, vlak naast het herdenkingsmonument. Op foto’s is te zien dat de kransen uit elkaar zijn getrokken en in het water, en tussen de planten, zijn beland.

De politie onderzoekt momenteel de zaak. Ongetwijfeld zijn de lokale nazi’s verantwoordelijk voor deze schanddaad, dus al te lang hoeft dat onderzoek niet te duren.

Bron: Omroep West

