Riders on the Storm is gebaseerd op het leven van spreekiller Billy Cook. Cook kreeg op 30 december 1950 een lift van de Texaanse monteur Lee Archer, die hij beroofde en wiens auto hij stal. Toen de gestolen auto zonder brandstof kwam te zitten, deed Cook zich opnieuw voor als lifter. Hij werd opgepikt door Carl Mosser, samen met diens vrouw en drie jonge kinderen. Onder bedreiging van een vuurwapen dwong Cook Mosser om 72 uren doelloos rond te rijden, voordat hij genadeloos de hele familie vermoordde, inclusief hun hond.

Terwijl hij op de vlucht was voor de achtervolgende politie ontvoerde en vermoordde Cook een andere automobilist, Robert Dewey. Hij ontvoerde ook een hulpsheriff, maar die liet hij vreemd genoeg weer vrij.

Cook stak de grens naar Mexico over, maar gedroeg zich daar zó verdacht dat de Mexicaanse politie hem oppakte en over de grens zette, waar de FBI hem stond op te wachten. Cook werd ter dood veroordeeld en stierf op 12 december 1952 in de gaskamer van San Quentin Prison.

Naast Cook schijnt Riders on the Storm ook geïnspireerd te zijn door het werk van de Duitse filosoof Martin Heidegger. Morrison kennende zou dat best waar kunnen zijn, maar ik ben nooit verder gekomen dan pagina 2 van Sein und Zeit, dus FWIW.

Riders on the Storm was het laatste nummer dat Jim Morrison opnam. Hij vertrok naar Frankrijk en overleed een paar weken later. De single werd uitgebracht in juni 1971, kort voor Morrisons dood.

[Verse 1]

Riders on the storm

Riders on the storm

Into this house we’re born

Into this world we’re thrown

Like a dog without a bone

An actor out on loan

Riders on the storm

[Verse 2]

There’s a killer on the road

His brain is squirmin’ like a toad

Take a long holiday

Let your children play

If you give this man a ride

Sweet family will die

Killer on the road, yeah

[Instrumental Break]

[Verse 3]

Girl, you gotta love your man

Girl, you gotta love your man

Take him by the hand

Make him understand

The world on you depends

Our life will never end

Gotta love your man, yeah

[Instrumental Break]

[Verse 1]

Riders on the storm

Riders on the storm

Into this house we’re born

Into this world we’re thrown

Like a dog without a bone

An actor out on loan

Riders on the storm

[Outro]

(Riders on the storm)

Riders on the storm

Riders on the storm

Riders on the storm

Riders on the storm



Uitgelichte afbeelding: Door Joel Brodsky; Distributed by Elektra Records – eBay itemphoto frontphoto back, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17012719