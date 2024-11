Richard Spencer stemt op Harris

Richard Spencer, de man die de term ‘alt-right’ bedacht heeft, stemt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet op Donald Trump, maar op Kamala Harris. Opmerkelijk, want in 2016 was Spencer nog een uitgesproken fan van Trump.

Volgens Spencer zal Trump Oekraïne als een baksteen laten vallen en is hij een garantie voor chaos: “I think Donald Trump and the MAGA movement bring nothing but stupidity and chaos”. Trump is in de ogen van de voormalige(?) extreemrechtse ideoloog geen populist, maar een nihilist: “Populism actually means something when we’re talking about people like Ross Perot, Pat Buchanan or Bernie Sanders. With Trump, populism means nothing outside of this loud and stupid culture”.

Niet dat we ons illusies moeten maken over Spencer: hij blijft een (extreem)rechtse gehaktbal en een antisemiet, laat daar geen misverstand over bestaan.

Why I’m voting for Kamala Harris. pic.twitter.com/WpRVWSGuPd — Richard Spencer (@RichardBSpencer) November 2, 2024

