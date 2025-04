RFK Jr en de terugkeer van eugenetica

We hebben het al vaker gezegd: het kan altijd erger. Als onderdeel van zijn anti-vaxx kruistocht verspreidde de Amerikaanse minister van Volksgezondheid, Robert Kennedy Jr, weerzinwekkende leugens over autistische mensen door te zeggen dat ze “nooit belasting zullen betalen. Ze zullen nooit een baan hebben, ze zullen nooit honkbal spelen. Ze zullen nooit een gedicht schrijven. Ze zullen nooit uitgaan.”

BREAKING: In a bizarre moment, RFK Jr. exposes his own warped beliefs that autistic children will “never pay taxes, never hold a job…never use a toilet unassisted.” This is the Health and Human Services Secretary. This is insane.pic.twitter.com/wSkP0ElVPS — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) April 16, 2025



Volgens RFK jr zullen autistische mensen nooit zonder hulp naar het toilet kunnen gaan en maakt autisme op grote schaal gezinnen kapot.

Vrijwel alles wat RFK Jr beweerde is complete kolder. Veel autisten hebben een baan en betalen belasting. Alleen een kleine minderheid is niet in staat zonder hulp naar het toilet te gaan.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis van de hersenen die een breed scala van symptomen omvat. Sommige ‘autisten’ zijn ernstig gehandicapt, maar vele anderen hebben er nauwelijks last van. De overgrote meerderheid kan – soms met enige beperkingen – prima functioneren.

Autisten hebben over het algemeen moeite met sociale interactie en communicatie. Sociale signalen die voor jou en mij meteen duidelijk zijn worden door autisten vaak niet opgepikt, wat natuurlijk kan leiden tot vervelende situaties.

Hoe autisten het doen op school of werk varieert enorm. Sommigen doen het heel goed, terwijl anderen snel overweldigd worden en moeite hebben zich te concentreren.

Zonder nou meteen te roepen dat RFK jr een nazi is: met het bestempelen van mensen als ‘onproductief’ hebben we in een nog niet zo ver verleden slechte ervaringen opgedaan.

RFK jr kondigde een groot onderzoek aan naar de oorzaken van autisme. De uitkomst van dat onderzoek laat zich niet moeilijk raden: Junior zal claimen dat autisme wordt veroorzaakt door vaccinaties. Op een wetenschappelijke onderbouwing van die claim hoeven we niet te rekenen, maar in MAGA-complotkringen is ‘wetenschap’ sowieso een vies woord.

Nog los van het bovenstaande: met het bestempelen van mensen als ‘onproductief’ en suggereren dat we ‘onproductieve’ mensen maar het beste uit de maatschappij kunnen verwijderen hebben we in een nog niet zo ver verleden slechte ervaringen opgedaan. Alleen hele enge mensen zitten te wachten op de comeback van de eugenetica.

De hele criminele bende. RFK jr tweede van rechts – By Office of Speaker Mike Johnson – X.com, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=155899483