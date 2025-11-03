Rewilding is onmisbare klimaatoplossing

Rewilding: een ‘deal’ die een no-brainer is. Natuur werkt als een spons, die water en broeikasgassen zoals koolstofdioxide en methaan vastlegt in bodem en plantengroei. Natuur doet dat efficiënt en gratis, en geeft ons een natuurlijk en natuurrijk landschap voor biodiversiteit en recreatie.

De dikke, natte humuszoden die de moerasbossen van het KempenBroek zo ontoegankelijk maken, leggen grote hoeveelheden koolstof vast. ARK Rewilding Nederland werkt hier samen met Natuurmonumenten aan het vergroten en verbinden van natuurgebieden én maakt het gebied veel natter. De plantengroei neemt toe en daarmee ook de opname van broeikasgassen. Dode plantenresten blijven in de natte bodem bewaard. Hiermee legt de bodem grote hoeveelheden broeikasgas vast. Zo zijn ooit ook de aardolie, aardgas en steenkool ontstaan die – door ze na miljoenen jaren op te stoken – nu verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis waarin wij en onze natuurgebieden zich bevinden. Door te stoppen met dat verstoken en juist nieuwe koolstofopslag te bevorderen, draaien we het proces om. Zo kunnen natuurgebieden klimaatverandering vertragen en de impact van klimaatverandering opvangen. En intussen zorgen de gebieden voor een thuis voor onze biodiversiteit en een weergaloos landschap om van te genieten. Zoals in het KempenBroek waar boomkikkers, zwarte ooievaars en taurossen leven.

– Uitgelichte afbeelding: Charles Hamilton Smith – http://animalpicturesarchive.com/ArchOLD-6/1188058432.jpg