Republikeinse voorverkiezingen nu al beslist

Hoe graag de partijtop hem ook in zou ruilen voor Ron DeSantis, de (overigens net zo enge) gouverneur van Florida, Donald Trump is here to stay. Vrijwel alle peilingen geven Trump een grote voorsprong op DeSantis, om over eventuele andere kandidaten maar helemaal te zwijgen.

Volgens de meest recente peiling van Harvard CAPS-Harris kan Trump bij de voorverkiezingen rekenen op 46% van de stemmen. DeSantis komt niet verder dan 23%. Voor Mike Pence en Nikki Haley loopt al helemaal niemand warm. Pence mag rekenen op 7%, Haley op 6%. Mij een raadsel hoe DeSantis een dergelijke achterstand nog goed kan maken.

Er zijn nog wel wat redenen te verzinnen waarom DeSantis waarschijnlijk weinig zin heeft in een confrontatie met Trump:

Vermoedelijk beidt DeSantis zijn tijd en gebruikt hij de komende jaren om zijn positie te versterken. Over vier jaar kan hij zichzelf dan presenteren als de ‘natuurlijke’ opvolger van Trump. De Republikeinse voorverkiezingen worden dit keer een saaie boel.

Uitgelichte afbeelding: Door Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Donald Trump, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52647057