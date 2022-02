Mitch McConnell keert zich tegen Trump

Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, heeft de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar een “gewelddadige opstand” genoemd. De bestorming was volgens McConnell bedoeld om een vreedzame overdracht van de macht na legaal verlopen verkiezingen te voorkomen.

Vorige week veroorzaakte het Republican National Committee (RNC) nogal wat opschudding door de bestorming van het Capitool te betitelen als “een legitiem politiek debat” (“legitimate political discourse”). Adam Kinzinger en Liz Cheney, twee leden van de GOP die meewerken aan het onderzoek naar de gebeurtenissen van 6 januari, kregen een officiële berisping van het RNC.

Volgens McConnell is het niet de taak van het RNC individuele Republikeinen te berispen omdat ze er afwijkende meningen op nahouden. Dat klinkt misschien als tamelijk softe kritiek, maar gezien de huidige verhoudingen binnen de GOP is het bijna revolutionair te noemen. De GOP is vrijwel geheel gekaapt door het achterlijkste plebs van de VS de aanhang van Trump en het vergt van vooraanstaande Republikeinen enige moed zich publiekelijk tegen Trump te keren.

McConnell calls Jan. 6 a “violent insurrection” and says the RNC shouldn’t have censured Cheney and Kinzinger pic.twitter.com/wcE1EQRH9y — Jan Wolfe (@JanNWolfe) February 8, 2022



