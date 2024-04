Republikeinen worstelen met hulppakket Oekraïne

De knetterrechtse (en knettergekke) Amerikaanse Afgevaardigde Marjorie Taylor Greene wil de wetsvoorstellen voor hulp aan Oekraïne en Israël “wijzigen”. Greene wil dat elke Afgevaardigde die vóór hulp aan Oekraïne stemt gedwongen wordt te vechten aan het front:

Wat betreft de steun aan Israël eist Greene dat een deel van het geld wordt gebruikt voor de ontwikkeling van ruimtelasertechnologie aan de zuidwestgrens. Greene heeft zoals bekend wel iets met ruimtelasers, dus dat laatste komt niet écht als een verrassing.

En nee: het is géén grap of parodie.

De wetsvoorstellen worden waarschijnlijk morgen in stemming gebracht in het Huis van Afgevaardigden. Dat wordt tijd ook, want in Oekraïne gaat het momenteel niet naar wens.

Het ziet er eerlijk gezegd beter – of minder slecht – uit dan verwacht. Enkele essentiële punten:

Oekraïne krijgt meer dan $60 miljard dollar, grotendeels militaire hulp. $14 miljard is bestemd voor de aankoop van geavanceerde wapensystemen

Daarnaast ontvangt het land $7,9 miljard aan economische steun.

Het is een lening, maar Biden kan in november besluiten de schuld geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden, wat hij hoogstwaarschijnlijk ook zal doen

Israël krijgt 26 miljard, waarvan $9,2 miljard bestemd is voor humanitaire hulp

$3,5 miljard is bestemd voor de aankoop van geavanceerde wapensystemen en 4 miljard voor diverse raketafweersystemen, waaronder de bekende Iron Dome.

Het grootste verschil met het wetsvoorstel dat eerder door de Senaat werd aangenomen is dat het geld voor Oekraïne (deels) uit een lening bestaat. Biden was daar tegen, maar zag zich gedwongen deze voorwaarde te accepteren om te voorkomen dat hij op een Republikeins ‘njet’ zou stuiten.

Voor Poetinmuppets als Greene is dit pakket natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar. Greene heeft gedreigd een motie van wantrouwen in te dienen tegen Speaker Mike Johnson. Johnson is net zo rechts als Greene, maar misschien nét een beetje minder gek. Of het daadwerkelijk tot een afzettingsprocedure komt is maar zeer de vraag. Veel Republikeinen zijn bang dat het afzetten van Johnson ertoe zal leiden dat de Democratische leider Hakeem Jeffries de nieuwe Speaker (voorzitter) van het Huis van Afgevaardigden wordt.

Uitgelichte afbeelding: By United States Congress – https://twitter.com/RepMTG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98386260