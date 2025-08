Republikeinen in Texas willen Democratische Afgevaardigden die herindelingsplan blokkeren laten arresteren

De Republikeinen in Texas willen tientallen Democratische Afgevaardigden die de staat ontvlucht zijn opsporen en arresteren. De Democratische politici hebben de staat verlaten om een stemming over een Republikeins herindelingsplan te blokkeren.

De Republikeinen willen de grenzen van de kiesdistricten hertekenen. Die hertekening zou de Republikeinen vijf extra zetels opleveren in het landelijke Huis van Afgevaardigden (HvA). De Republikeinen beschikken nu over een kleine meerderheid in het HvA, maar die zou bij de tussentijdse verkiezingen van 2026 in gevaar kunnen komen. De partij van de zittende president verliest meestal de tussentijdse verkiezingen en naar verwachting zal dat volgend jaar niet anders zijn.

Om tot stemming over te kunnen gaan moet tenminste tweederde van de 150 leden van het Texaanse HvA aanwezig zijn. Nadat meer dan 50 Democratische Afgevaardigden de staat verlieten werd dat quorum onhaalbaar.

Gouverneur Greg Abbott heeft de politie opdracht gegeven “elk lid dat zijn plicht jegens de Texanen heeft verzaakt, op te sporen, te arresteren en terug te brengen naar de Kamer van Afgevaardigden”.

Abbott heeft ook gedreigd de afwezige Democraten voor de rechter te slepen wegens omkoping als ze publieke middelen inzetten om de dagelijkse boete te betalen die ze oplopen voor het boycotten van de kamer.

De meeste Democraten zijn naar Illinois gevlucht. JB Pritzker, de (Democratische) gouverneur van Illinois, heeft gezegd alles te zullen doen om de gevluchte Texanen te beschermen.

Bron: BBC

Uitgelichte afbeelding: By World Travel & Tourism Council – Greg Abbott, Governor of Texas, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54703342