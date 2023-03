Republikeinen in South Carolina willen doodstraf voor vrouwen die abortus laten plegen

Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden van de staat South Carolina overwegen een wetsvoorstel te ondertekenen dat het mogelijk maakt vrouwen die een abortus ondergaan tot de doodstraf te veroordelen.

In het wetsvoorstel wordt de term “persoon” al van toepassing verklaard op een bevruchte eicel op het moment van conceptie(!). Het verwijderen van die eicel valt daarmee onder de definitie van “moord”, een misdaad waarop in South Carlina de doodstraf staat.

Tot nu toe hebben 21 Republikeinse Afgevaardigden hun steun uitgesproken voor het wetsvoorstel dat is opgesteld door Afgevaardigde Rob Harris, van beroep verpleger en lid van de Freedom Caucus (lees: een cryptofascist).

Op de vraag of er een uitzondering moet worden gemaakt voor de slachtoffers van verkrachting antwoordde Harris dat een dergelijke uitzondering niet in de planning zit. Wél wordt er een uitzondering gemaakt voor medisch noodzakelijke abortus, als dat de enige manier is waarop het leven van de moeder gered kan worden.

Bron: Rolling Stone

Uitgelichte afbeelding: de Geachte Afgevaardigde Rob Harris