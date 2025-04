Rellen bij infomatieavond over komst AZC in Uden

Een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Uden is woensdagavond gierend uit de klauw gelopen.

Aanvankelijk verliep de demonstratie vrij rustig, maar rond 21.00 uur sloeg volgens Omroep Brabant de sfeer om. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met flessen en stenen gegooid. De burgemeester besloot daarop de demonstratie te ontbinden.

Vijf mensen werden gearresteerd, o.a. wegens het gooien van stenen naar de politie en het gebruik van pepperspray tegen agenten.

Het is niet de eerste keer dat een protest tegen de komst van een azc uit de klauw loopt, eerder gebeurde dat al in Best en in Berlicum.

De burgemeester van Maasrand wil een ‘helder signaal’ van minister Faber dat dergelijke gewelddadige protesten niet kunnen. Dan kan ze vermoedelijk lang wachten.

Op X werden de rellen uitgebreid gevierd door accounts als ‘Strijder 124’, uiteraard onder verwijzing naar de onzinnige complottheorie over ‘omvolking’ die in (extreemrechtse) kringen populairder is dan ooit.

Beelden van een eerdere (geweldloze) demonstratie tegen de komst van een azc in Uden:

