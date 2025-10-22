Rellen bij hotel voor asielzoekers in Dublin

Betogers/relschoppers zijn afgelopen nacht op de vuist gegaan met de politie bij een hotel in Dublin waar asielzoekers ondergebracht worden. De politie werd bekogeld met stenen en vuurwerk, een politiewagen ging in vlammen op. Zes mensen werden gearresteerd.

Het was de tweede nacht op rij dat er bij het hotel gedemonstreerd werd. De eerste betoging verliep vreedzaam, maar afgelopen nacht liep het dus gierend uit de klauw.

De rellen braken uit nadat bekend werd dat een 26-jarige asielzoeker die in het hotel verblijft ervan wordt verdacht een 10-jarig meisje te hebben aangerand.

Het is niet de eerste keer dat er rellen uitbreken bij een onderkomen voor asielzoekers. In Ballymena liep het in juli ook al uit de klauw. Ook toen werd een asielzoeker beschuldigd van aanranding.

Uitgebreid verslag bij de Irish Times

Uitgelichte afbeelding: Rellen in Dublin in november 2023, nadat een man van Algerijnse afkomst drie jonge kinderen had neergestoken – By CanalEnthusiast – CanalEnthusiast, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=141543849