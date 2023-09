Reichsbürger die politieagent wilde vermoorden krijgt twee jaar gevangenisstraf

De rechtbank in Saarbrücken heeft de 63-jarige “Rijksburger” en complotgek Thomas Gräber, alias Gemmelito, veroordeeld tot 25 maanden gevangenisstraf. Gräber had gedreigd een politieagent standrechtelijk te executeren, iets wat je – zeker in Duitsland – maar beter niet kunt doen.

Ook overigens liet Gräber weinig twijfel bestaan over zijn politieke voorkeuren:

Rijksburgers (Reichsbürger) zijn enigszins te vergelijken met de Nederlandse souvereingekkies (“autonomen”). Ze erkennen de moderne Duitse staat niet. Volgens hen is die door de geallieerden in 1945 opgelegd aan de Duitsers. Omdat de Bondsrepubliek illegitiem is, zijn de wetten van de Duitse staat niet op hen van toepassing. Zo weigeren ze o.a. belasting te betalen en erkennen ze de autoriteit van de politie niet. De politie denkt daar natuurlijk heel anders over, wat al tot meerdere confrontaties heeft geleid.

Justitie en politie houden de Reichsbügerbeweging scherp in het oog, met nadat in december 2022 bleek dat de groep in alle ernst een staatsgreep voorbereidde. Vijf van de arrestanten zijn aangeklaagd wegens hoogverraad. Door middel van een aanslag op het elektriciteitsnet en de ontvoering van een minister zou de groep een burgeroorlog hebben willen veroorzaken.

Gräber was altijd al gek, maar radicaliseerde – als vele anderen – tijdens de coronapandemie. In februari 2023 werd hij opgepakt en aangeklaagd voor het verspreiden van “materiaal met terroristische oogmerken”, het dreigen met verstoring van de openbare orde en het bedreigen van politici en politieagenten.

Uitgelichte afbeelding: Von SSLreporter – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93234436