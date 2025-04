Reggaeklassieker du jour: The Same Song

Israel Vibration is een rootsreggaegroep uit Kingston, Jamaïca. De oprichters van de band – Lascelle “ Wiss ” Bulgin, Albert “ Apple Gabriel ” Craig, en Cecil “ Skelly ” Spence – ontmoetten elkaar als kinderen in een revalidatiecentrum in Kingston waar ze behandeld werden voor polio, een ziekte die in de jaren ’50 een spoor van vernieling trok door Jamaïca.

Spence en Craig ontmoetten elkaar eind jaren ’60 weer in Kingston en zochten Bulgin op, die op dat moment werkte als kleermaker. In 1969 vormden ze een band die eerst Israel Vibration Israel Vibrates werd genoemd, maar al snel werd omgedoopt in het iets makkelijker te behappen Israel Vibration.

Al te soepel verliep de carrière van de band in eerste instantie niet: de eerste jaren scharrelde men de kost bijeen als straatmuzikanten. In 1978 kregen ze de kans een album op te nemen met behulp van een subsidie van de Twelve Tribes of Israel, een relatief vrijzinnige Rastafari-groep, nadat Hugh Booth, een lid van de Twelve Tribes, de drie mannen had horen zingen. Het debuutalbum The Same Song was een internationaal succes en de als single uitgebrachte titelsong leverde de band een grote hit op. Ondanks het succes werd de groep 1983 ontbonden. In 1989 volgde een reünie, maar het succes en de kwaliteit van de eerste jaren werd nooit meer geëvenaard.

Van de oprichters is alleen Bulgin nog in leven. Spence overleed in 2022 en Apple in 2020.