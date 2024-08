Reggaeklassieker du jour: Drum Song Dub

Scientist – echte naam: Hopeton Overton Brown – begon zijn carrière als opnametechnicus voor King Tubby. Eind jaren ’70 verliet hij Tubby om te gaan werken bij Channel One, de legendarische opnamestudio van Joseph Hoo Kim in Kingston. Deze opname dateert nog uit de tijd dat Scientist voor Tubby werkte. Perfect voor een lome, warme zomerdag.

