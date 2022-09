Referenda in de bezette Oekraïense gebieden over aansluiting bij Rusland

Rusland wil eind september referenda organiseren in de bezette gebieden in het oosten van Oekraïne. De uitslag staat natuurlijk al vast: 95% van de bevolking zal in de beste stalinistische traditie vóór aansluiting van Donetsk en Loehansk bij Rusland stemmen. Heim ins Reich, zeg maar.

Poetin’s paniekerige move lijkt vooral ingegeven door het opzichtig falen van het Russische leger. Inmiddels rukt het UAF op in de bezette oostelijke gebieden en zal het zelfs tot de kringen rond de Russische fascistenleider doorgedrongen zijn dat een militaire overwinning wel héél ver weg is.

Het enige wat er op zit is het zo snel mogelijk annexeren van de in 2014 bezette gebieden, en vervolgens dreigen met de inzet van (tactische) atoomwapens omdat Donetsk en Loehansk dan Russisch grondgebied zouden zijn. In ruil biedt de NAVO Oekraïne het lidmaatschap van de organisatie aan. Niet het scenario waarmee Poetin de oorlog inging, maar altijd beter dan de afgrond waar het Russische leger nu in volle vaart op afstormt.

Uitgelichte afbeelding: By Ukrinform TV / Ukrainian Armed Forces – File:Буча. Бій на Вокзальній та розстріли.webm (brightness-corrected and sharpened frame), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117816613