Recordaantal goedgekeurde nieuwbouwhuizen in nederzettingen wijst op annexatiedrift

De Israelische Hogere Raad voor Planning heeft maandag besloten de bouw van ongeveer 5.700 nieuwe woningen in de nederzettingen goed te keuren. Omdat er 1.000 nieuwe woningen waren toegezegd aan de nederzetting Eli na de moord op vier kolonisten, viel het totaal een stuk hoger uit dan eerst gemeld. Bovendien werd de legalisatie achteraf bevestigd van drie ”buitenposten” die worden getrokken bij de nederzetting Eli. Het gaat om de buitenposten Nof Harim, HaYovel en Palgei Mayin die in de jaren 1998 en 1999 (ook volgens de Israelische wet) illegaal waren opgezet. Nu zijn ze dus, als alle Israelische nederzettingen, alleen nog illegaal voor het internationale recht.

Slechts vier maanden geleden keurde de Hogere Raad voor Planning nog 7.349 nieuwe woningen goed. Het totaal voor de eerste helft van 2023 komt daarmee op ruim 13.000 nieuwe wooneenheden. Die 13.000 breken alle records. In het jaar 2020 werd het vorige record gehaald van 12.159 nieuwe huizen, maar toen was Donald Trump nog president van de Verenigde Staten en die goedkeuring vond kennelijk plaats in de verwachting dat hij de annexatie van de hele Westoever zou gaan goedkeuren. Met de goedkeuring van 13.000 nieuwe huizen in slechts een half jaar tijd laat deze rechtse regering zien dat zij haast maakt met de annexatie van de Westoever, zo schrijft Vrede Nu op haar site. Het is inderdaad een teken temeer dat de uitlatingen van Smotrich (”een verdubbeling van het aantal kolonisten in één of twee jaar tijd”) en van Netanyahu (”We moeten het idee van een Palestijnse staat ontmoedigen”) serieus genomen dienen te worden. Deze regering stuurt inderdaad aan op annexatie.

Bij de goedkeuring gaat alles in fasen, maar onder het onlangs goedgekeurde nieuwe stelsel waarbij alles uiteindelijk wordt beslist door één minister, te weten de fascist Smotrich, maakt dat weinig verschil. In totaal werden 818 nieuwe huizen onmiddellijk goedgekeurd (gevalideerd), te weten 359 in Elkana, 381 in Revava, 29 in Givat Ze’ev, 42 in Carmel en 7 in Harmesh. Verder werden 4.915 huizen voorlopig goedgekeurd (in deposit) waarvan 1.563 in Eli, 754 voor de drie gelegaliseerde buitenposten, 98 in Ariël, 714 in Givat Ze’ev, 340 in Ma’ale Adumim, 312 in Beitar Illit, 310 in Adora, 264 in Ets Efraim, 152 in Ma’ale Amos en 78 in Asfar.