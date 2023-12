Reconstructie Alternatieve Top-2000: nrs. 1820-1801

Hierbij de laatste twintig van de verdwenen staart van onze Alternatieve Top-2000, zoals samengesteld herfst 2021. De rest van de lijst vindt u hier.

Zometeen een versie van de verrassende nummer 1 van toen. We kunnen waarschijnlijk met zekerheid zeggen dat de lijst eenmalig was. Het is toch ook onzin om ieder jaar weer een “lijst aller tijden” te hebben, nietwaar.

1820. Tommy – Focus



1819. Psychobitch – Easter

1818. Woke up this morning – Alabama 3



1817. Hobby horse – Gazelle Twin

1816. Flowers of romance – Public Image Ltd.



1815. Swing – Japan

1814. In-a-gadda-da-vida – Iron Butterfly



1813. Tubular bells – Ulla van Daelen

1812. Mind playing tricks on me again – Geto Boys



1811. Blood bitch – Cocteau Twins

1810. Spanish boogie – Van McCoy



1809. Billericay Dickie – Ian Dury

1808. S.P.Q.R. – This Heat



1807. The 15th – Wire

1806. Miss Leader -Rollerskate Skinny



1805. Murder man – John Otway & Wild Willy Barrett

1804. How the web was woven – Jackie Lomax



1803. Mister Spain – Aretha Franklin

1802. L’horloge – Mylène Farmer



1801. Forced laugh – A Certain Ratio

– Uitgelichte afbeelding: Door Boydu90 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92854049