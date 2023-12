Reconstructie: Alternatieve top-2000, 2000-1981

Ruim twee jaar geleden boden enkele tweeps tegen elkaar op, spelende dat ze aan een Alternatieve Top-2000 bouwden. Allengs werd het een serieuze onderneming, @dadaland nam de taak op zich (zij was begonnen met Jimmy Castor, waarop ik een antwoord had, dat werd dan 1999…).

Tussen kerst 2021 en Pasen 2022 heb ik de lijst gepubliceerd hier op Krapuul.

Maar de laatste week van 2021 viel de site uit de lucht, waarmee in ieder geval nrs. 2000-1800 in een zwart gat verdwenen. Maar ze zijn terug te vinden. Wat nr. 1 is kunt u uitvinden, maar nr. 1993?

Eenmalig mensen, maar wel de tweede keer dat het gepubliceerd wordt, vanwege het verdwijnen van een week Krapuul (de week waarin Ed van Thijn overleed, herinner ik mij). Twintig nummers per keer, over tien dagen zijn we er van af.

2000. Bertha Butt encounters Vadar – Jimmy Castor Bunch



1999. Hey Leroy, your mama’s calling you – Jimmy Castor Bunch

1998. The name game – Shirley Ellis



1997. Calling all stations – Ray Wilson

1996. What a drag – Nathaniel Rateliff



1995. Pretty ballerina – Left Banke

1994. Hey Lawdy Mama – Steppenwolf



1993. Fish and whistle – John Prine

1992. Beautiful pictures – Fatal microbes



1991. Pink turns to blue – Hüsker Dü

1990. Two pints of lager and a packet of crisps please – Splodgenessabounds



1989. Afrique victime – Mdou Moctar

1988. Fire – Lizzy Mercier Descloux



1987. Heartbreaker (At The End Of Lonely Street) – Dread Zeppelin

1986. Launderette – Vivien Goldman



1985. The Ghost of Tom Joad (Live Video Version featuring Tom Morello) – Bruce Springsteen

1984. The first cut is the deepest – Marcia Griffiths



1983. Der Arbeiter – Kowalski

1982. Alle gegen Alle – DAF



1981. The Diggers’ song – Chumbawamba

– Uitgelichte afbeelding: Door ABC / Dunhill Records – Billboard, page 21, 13 March 1971, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27065373