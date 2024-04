Rechtse talkshowhost: voorbehoedsmiddelen verpesten de hersenen van vrouwen

Maak kennis met de fascistische conservatieve complotgek, talkshowhost, racist en hoaxer Charlie Kirk. Charlie is een groot bewonderaar van Donald Trump, maar in tegenstelling tot Trump is hij doodsbang voor alles wat met sex te maken heeft. Je kunt veel van Trump zeggen, maar dát nou juist niet. Hier keert Charlie zich tegen – jawel – voorbehoedsmiddelen. Die vernielen namelijk de hersens van vrouwen waardoor ze verbitterd raken en in hun latere leven op de Democraten stemmen. Sex is bedoeld om (witte) kinderen op de wereld te zetten en voor de rest niks.

Welkom in MAGA-land. Tien jaar geleden waren dit soort idioten nog marginaal, maar tegenwoordig domineren ze de Republikeinse partij.

NEW: Charlie Kirk says birth control “really scre.ws up female brains,” and creates “very angry bitter young ladies” who turn into Democrats.

