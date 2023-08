Rechtse minister weigert toegezegd geld over te maken aan Arabische gemeenten

De Israelische minister van Financiën, Bezalel Smotrich, weigert fondsen die waren toegezegd voor Arabische gemeentes vrij te geven. Ook een bedrag ten behoeve van de voorbereiding van Palestijnse studenten in Jeruzalem voor een studie aan instituten voor voortgezet onderwijs zoals de Hebreeuwse universiteit houdt hij vast. Temidden van aanzwellende verwijten van racisme zegt hij dat hij voor zijn besluiten de steun heeft van premier Benjamin Netanyahu.

Smotrich, die leider is van de ultra-rechtse Religieuze Nationalistische partij, zei dat hij niet het bedrag van 315 miljoen shekel (85 miljoen dollar) zal overmaken naar Arabische gemeenten dat was toegezegd door de vorige regering. Dat was vooral op aandringen van Mansour Abbas, de leider van de Arabische Ra’am-partij die daar deel van uitmaakte gebeurd. Het geld is hard nodig in de onderbetaalde Arabische gemeenschappen voor verbetering van de economie, opwaardering van de infrastructuur en bestrijding van de misdaad die dit jaar al voor 139 moorden heeft gezorgd onder Palestijnse Israeli’s.

Smotrich’s collega van Binnenlandse Zaken, minister Moshe Arbel van de partij Shas, had gewaarschuwd dat op het geld werd gerekend en dat de gemeenten nu in problemen zullen komen met hun begroting. Maar Smotrich antwoordde in een lange brief dat de beslissing vaststond en dat het geld niet zal worden overgemaakt. Hij had dat besloten om te voorkomen dat het geld in handen zou vallen van criminele organisaties, want veel organisaties in de Arabische gemeenschap waren volgens hem onder invloed gekomen van de misdaad. Verder was er geen rechtvaardiging voor de bedragen, behalve voor burgemeesters die het nodig hadden voor hun herverkiezing. De gemeenschappen konden net zo veel krijgen als andere gemeenschappen in nood. De meeste ambtenaren van zijn ministerie zouden het daarmee eens zijn.

Zondag werd al bekend dat Smotrich een bedrag van 2,5 miljard shekel (680,4 miljoen dollar) voor vijf jaar voor Oost-Jeruzalem tegenhoudt, omdat hij gekant is tegen een bedrag van 200 miljoen shekel (54,4 miljoen dollar) ten behoeve van de vooropleiding van Palestijnse studenten voor bijvoorbeeld een studie aan de Hebreeuwse Universiteit. dat daarin is begrepen. Volgens Kanaal 11 van de Israelische tv was dat omdat volgens hem de integratie van Palestijnse studenten alleen maar nationalisme en extremisme zou aanmoedigen. Hij gaat daarmee in tegen de mening van minister Gila Gamliel van Onderwijs (ze is van de Likud) die vindt dat de integratie van Palestijnse studenten juist de veiligheid zou vergroten. Trouwens ook de chef van de Shin Bet en Israels Nationale Veiligheidsraad keerden zich om dezelfde reden tegen Smotrich, evenals Jeruzalems burgemeester Moshe Leon en medewerkers van de Hebreeuwse Universiteit. Maar voorlopig bleef dat zonder resultaat.