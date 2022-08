Rechtse journaliste prijst het verbranden van boeken door de nazi’s

In de VS zitten we nu in het stadium dat het verbranden van boeken wordt toegejuicht, geïllustreerd met een foto van leden van de Hitlerjugend die het goede voorbeeld geven.

Kara McKinney werkt voor One America News Network (OANN) in San Diego. Mocht je denken dat het niet mogelijk is nóg dommer te zijn dan Ongehoord Nederland: lemme tell you, you ain’t seen nothing yet. Vergeleken met McKinney is Arnold Karskens een heilige.

