Rechts wint verkiezingen in Portugal

De communisten bijna weggevaagd, de Partido Socialista tweede na de Aliança Democrática (een verbond van rechtse liberalen, rechtse christen-democraten en monarchisten). Deze Alliantie kan met 32% van de stemmen de fascisten van Chega met hun 19% goed gebruiken.

Vijftig jaar na de revolutie tegen het fascisme kruipt dit terug via de stembus. Ja, het is ander fascisme – Salazar was in de eerste plaats een katholieke integralist en Chega is een nihilistisch genootschap, verwant aan de PVV en soortgelijk gespuis.

Zonder campagne tegen “immigranten” haal je het niet in verkiezingen dezer dagen.

– Uitgelichte afbeelding: By https://ad2024.pt/, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=75775301