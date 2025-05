Rechts-terroristische cel opgerold in Hessen

De Duitse politie heeft in Hessen vijf leden van een rechts-terroristische cel gearresteerd. Onder de arrestanten bevindt zich een 14-jarige jongen.

De leden van de groep groep zouden aanslagen hebben beraamd op vluchtelingen en politieke tegenstanders. Het federale OM (Duitse deelstaten hebben ook een eigen OM) beschuldigt de arrestanten o.a. van poging tot moord en brandstichting.

Volgens het OM werd de groep uiterlijk midden april 2024 opgericht onder de naam “Letzte Verteidigungswelle”. Alle oprichters waren toen nog minderjarig. De leden van de groep zagen zichzelf als het laatste redmiddel ter verdediging van de mythische Duitse natie.

De groepsleden zijn accelerationisten, een extreemrechtse ideologie die als doel heeft door middel van terroristisch geweld de democratie ten val te brengen en een rassenoorlog te ontketenen, waarna er een witte etnostaat moet worden opgericht.

Volgens de AIVD zijn dergelijke groepen ook in Nederland actief: “Zulke aanhangers zijn voornamelijk jonge rechts-extremisten die in afgesloten online chatgroepen terroristisch geweld verheerlijken. Onderling delen zij rechts-extremistische complottheorieën. Velen verwachten, net als andere rechts-extremisten, dat er in de toekomst een rassenoorlog uitbreekt die kansen biedt voor de oprichting van een witte etnostaat”.

Het speelt zich allemaal af in de marge, maar dat doet natuurlijk niets af aan de dreiging die er voor individuen en groepen uit kan gaan van deze ideeën. Brenton Tarrant, de rechtsextremist die op 15 maart 2019 in Christchurch 51 mensen doodschoot is een accelerationist, evenals Patrick Crusius die in augustus 2019 in El Paso 23 mensen doodschoot.

Een documentaire van Zembla over Nederlandse accelerationisten is hier te zien.

Bron: tagesschau

Uitgelichte afbeelding: Patsy Reddy laying flowers at the Christchurch Botanic Gardens on 19 March – By Government House, New Zealand – Floral tributes at Hagley Park, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77453811