Rechts groeit omdat links niet wil gaan stemmen

Ik heb begrip — echt waar — voor het feit dat links ook nu weer massaal niet wil gaan stemmen. Ik heb ook alle begrip — geloof me — voor de redeneringen waarom men niet wil gaan stemmen. Maar schiet het middel niet volkomen het doel voorbij?

Door ter linkerzijde niet te gaan stemmen, namelijk, wordt rechts alleen maar sterker. De niet uitgebrachte stemmen zetten niemand aan tot denken over democratie in dit land, maar zijn slechts een onhoorbaar en onzichtbaar protest dat door niemand opgemerkt wordt, kán worden. De redenen waarom men niet de gang naar de stembus wil maken, worden immers alleen op ‘linkse’ kanalen gepubliceerd en dus ook door niemand anders dan de alreeds links georiënteerde stemgerechtigden gehoord en gezien. Rechts blijft ongeïnformeerd en ongeïnteresseerd, maar ziet met genoegen dat de kiesdrempel verlaagd wordt en het aandeel rechts in de uitgebrachte stemmen stijgt.

Door niet te gaan stemmen, kiest links dus voor rechts. En is dat werkelijk in overeenstemming met het doel dat beoogd werd door niet te gaan stemmen?

Hoelang blijven we op links nog in eigen voeten schieten?

– Redactie: Wij vermoeden dat dit een reactie is op Peter Storms anti-stemverklaring